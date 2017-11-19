В Киеве столкнулись две легковушки, среди пострадавших - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киеве на перекрестке улиц Бальзака и Каштановой произошло ДТП. Среди пострадавших дети, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщество dtp.kiev.ua.
"Серьезное ДТП с пострадавшими в Киеве, на перекрестке улиц Бальзака и Каштановой. Столкнулись два автомобиля:
Honda и Subaru. Подробности происшествия на данный момент неизвестны", - говорится в сообщении.
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По данным общества, в Subaru находились дети, которые были госпитализированы. На месте работают патрульная полиция, бойцы ГСЧС, следственно-оперативная группа.
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