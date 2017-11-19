Бензовоз із паливом перекинувся біля Львова
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Вночі біля Львова на трасі Київ-Чоп, в селі Малі Підліски, перевернувся бензовоз із паливом. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
За даними прес-служби, ДТП трапилось о пів на першу ночі.
"Внаслідок події відбувся витік пального із заправних горловин цистерни на проїзджу частину. З метою недопущення загорання, місця виливу пожежно-рятувальними підрозділами засипані піскосумішшю та створено пінну подушку. Проводиться відкачка пального з цистерни в проміжну ємність", - йдеться у повідомленні.
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Внаслідок ДТП травмованих та загиблих немає. Рух на даній ділянці дороги регулюється працівниками поліції. Причини дії – з’ясовуються.