Бензовоз с топливом перевернулся возле Львова

По данным пресс-службы, ДТП произошло в половине первого ночи.

"В результате происшествия произошла утечка горючего из заправочных горловин цистерны на проезжую часть. С целью недопущения возгорания, места утечки пожарно-спасательными подразделениями засыпаны пескосмесью и создано пенную подушку. Проводится откачка топлива из цистерны в промежуточную емкость", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП травмированных и погибших нет. Движение на данном участке дороги регулируется работниками полиции. Причины действия - выясняются.