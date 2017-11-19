Шість автівок зіштовхнулись на проспекті Перемоги у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Києві на проспекті Перемоги, у напрямку метро Нивки, зіштовхнулись шість автівок, передає УНН із посиланням на повідомилення спільноти dtp.kiev.ua.
"Зіткнулися відразу шість автомобілів в лівій смузі руху. Попередньо, недотримання дистанції та швидкісного режиму", - йдеться у повідомленні.
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За даними спільноти, ДТП обійшлось без постраждалих.
На місці працюють патрульна поліція і слідчо-оперативна група.
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