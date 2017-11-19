Шесть автомобилей столкнулись на проспекте Победы в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киеве на проспекте Победы, в направлении метро Нивки, столкнулись шесть автомобилей, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.
"Столкнулись сразу шесть автомобилей в левой полосе движения. Предварительно, несоблюдение дистанции и скоростного режима", - говорится в сообщении.
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По данным сообщества, ДТП обошлось без пострадавших.
На месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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