Под Киевом фура насмерть сбила пожилую женщину

“Смертельное ДТП: фура раздавила старушку”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что ДТП произошло на 60 километре Одесской трассы.

Также сообщается, что женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном для этого месте.

Сейчас на месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Киеве в результате ДТП пострадали дети.