Под Киевом фура насмерть сбила пожилую женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Под Киевом на Одесской трассе фура насмерть сбила пожилую женщину, которая пыталась перебежать дорогу, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“Смертельное ДТП: фура раздавила старушку”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что ДТП произошло на 60 километре Одесской трассы.
Также сообщается, что женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном для этого месте.
Сейчас на месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в Киеве в результате ДТП пострадали дети.