С начала года в результате ДТП в Украине погибло более 3 тысяч человек

В общем за год в ДТП погибли более 3 тыс. человек, травмировано почти 30 тыс. человек.

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“Только за последние сутки 19 человек погибли в результате ДТП. Количество погибших в ДТП с начала этого года — 3184. Травмированы за этот же период 29 932 человека”, — написал на своей странице В.Аброськин.

Также заместитель председателя Нацполиции обратился к водителям с просьбой быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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