С начала года в результате ДТП в Украине погибло более 3 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Только за последние сутки в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 19 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
В общем за год в ДТП погибли более 3 тыс. человек, травмировано почти 30 тыс. человек.
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“Только за последние сутки 19 человек погибли в результате ДТП. Количество погибших в ДТП с начала этого года — 3184. Травмированы за этот же период 29 932 человека”, — написал на своей странице В.Аброськин.
Также заместитель председателя Нацполиции обратился к водителям с просьбой быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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