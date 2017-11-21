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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 28507 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 92368 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 84232 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100288 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100425 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 76842 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101813 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101358 просмотра

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Актуальное
С начала года в результате ДТП в Украине погибло более 3 тысяч человек

С начала года в результате ДТП в Украине погибло более 3 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 12307 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Только за последние сутки в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 19 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

В общем за год в ДТП погибли более 3 тыс. человек, травмировано почти 30 тыс. человек.

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“Только за последние сутки 19 человек погибли в результате ДТП. Количество погибших в ДТП с начала этого года — 3184. Травмированы за этот же период 29 932 человека”, — написал на своей странице В.Аброськин.

Также заместитель председателя Нацполиции обратился к водителям с просьбой быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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