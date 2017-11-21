Через ДТП біля Рівного утворився кількакілометровий затор

Легковик отримав значні пошкодження. Інформації про жертв наразі немає, але від місця ДТП поїхало дві швидкі.

Наразі рух регулює співробітник поліції.

Унаслідок ДТП утворились кількакілометрові затори у бік Рівного та Дубно.

Як повідомляв УНН, внаслідок зіткнення автобуса з трактором на Луганщині постраждали 13 осіб.