Через ДТП біля Рівного утворився кількакілометровий затор
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. На під'їзді до Рівного, поблизу Зеленого Гаю, зіштовхнувся легковик і вантажівка. Унаслідок ДТП утворився кількакілометровий затор, передає УНН.
Легковик отримав значні пошкодження. Інформації про жертв наразі немає, але від місця ДТП поїхало дві швидкі.
Наразі рух регулює співробітник поліції.
Унаслідок ДТП утворились кількакілометрові затори у бік Рівного та Дубно.
Як повідомляв УНН, внаслідок зіткнення автобуса з трактором на Луганщині постраждали 13 осіб.