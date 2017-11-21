Внаслідок зіткнення автобусу з трактором на Луганщині постраждало 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На автодорозі “Чугуїв-Мілове” в Луганській області сталося лобове зіткнення пасажирського автобусу та трактора. Внаслідок аварії постраждало 13 осіб, у тому числі двоє дітей. Про це повідомили у прес-службі поліції Луганської області, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що водій автобуса під час зустрічного роз'їзду зачепив трактор "К-700", внаслідок чого втратив керування та зіткнувся з трактором "Т-150", який їхав слідом за першим.
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"Внаслідок ДТП водій та дванадцять пасажирів автобусу (п’ять жінок та троє чоловіків пенсійного віку, 26-річна дівчина, дві неповнолітні дитини двох та п’яти років та їх 38-річна мати) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості (переважно травми голови, переломи кінцівок та чисельні забої). Постраждалі для надання допомоги госпіталізовані до місцевого медичного закладу", - повідомили в поліції.
Загалом в автобусі перебувало 29 пасажирів.
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху”.
Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії.
Як повідомляв УНН, з початку року внаслідок ДТП в Україні загинуло понад 3 тисячі осіб.