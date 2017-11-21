В результате столкновения автобуса с трактором в Луганской области пострадали 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На автодороге “Чугуев-Меловое” в Луганской области произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и трактора. В результате аварии пострадало 13 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области, передает УНН.
Правоохранители установили, что водитель автобуса во время встречного разъезда зацепил трактор “К-700”, в результате чего потерял управление и столкнулся с трактором “Т-150”, который ехал следом за первым.
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“В результате ДТП водитель и двенадцать пассажиров автобуса (пять женщин и трое мужчин пенсионного возраста, 26-летняя девушка, два несовершеннолетних ребенка двух и пяти лет и их 38-летняя мать) получили телесные повреждения разной степени тяжести (преимущественно травмы головы, переломы конечностей и многочисленные ушибы). Пострадавшие для оказания помощи госпитализированы в местное медицинское учреждение”, — сообщили в полиции.
Всего в автобусе находилось 29 пассажиров.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.286 УК Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения”.
Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
Как сообщал УНН, с начала года в результате ДТП в Украине погибло более 3 тысяч человек.