В результате столкновения автобуса с трактором в Луганской области пострадали 13 человек

Правоохранители установили, что водитель автобуса во время встречного разъезда зацепил трактор “К-700”, в результате чего потерял управление и столкнулся с трактором “Т-150”, который ехал следом за первым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате ДТП в Одесской области погибли два человека

“В результате ДТП водитель и двенадцать пассажиров автобуса (пять женщин и трое мужчин пенсионного возраста, 26-летняя девушка, два несовершеннолетних ребенка двух и пяти лет и их 38-летняя мать) получили телесные повреждения разной степени тяжести (преимущественно травмы головы, переломы конечностей и многочисленные ушибы). Пострадавшие для оказания помощи госпитализированы в местное медицинское учреждение”, — сообщили в полиции.

Всего в автобусе находилось 29 пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус с работниками перевернулся на Закарпатье, есть пострадавшие

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.286 УК Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения”.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Как сообщал УНН, с начала года в результате ДТП в Украине погибло более 3 тысяч человек.