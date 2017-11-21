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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23921 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 78577 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 96263 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 98130 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В результате столкновения автобуса с трактором в Луганской области пострадали 13 человек

В результате столкновения автобуса с трактором в Луганской области пострадали 13 человек

Киев  •  УНН

 • 10805 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На автодороге “Чугуев-Меловое” в Луганской области произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и трактора. В результате аварии пострадало 13 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области, передает УНН.

Правоохранители установили, что водитель автобуса во время встречного разъезда зацепил трактор “К-700”, в результате чего потерял управление и столкнулся с трактором “Т-150”, который ехал следом за первым.

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“В результате ДТП водитель и двенадцать пассажиров автобуса (пять женщин и трое мужчин пенсионного возраста, 26-летняя девушка, два несовершеннолетних ребенка двух и пяти лет и их 38-летняя мать) получили телесные повреждения разной степени тяжести (преимущественно травмы головы, переломы конечностей и многочисленные ушибы). Пострадавшие для оказания помощи госпитализированы в местное медицинское учреждение”, — сообщили в полиции.

Всего в автобусе находилось 29 пассажиров.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.286 УК Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения”.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Как сообщал УНН, с начала года в результате ДТП в Украине погибло более 3 тысяч человек.

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