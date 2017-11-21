Из-за ДТП возле Ровно образовалась километровая пробка

Легковушка получила значительные повреждения. Информации о жертвах пока нет, но от места ДТП поехало две скорые.

Сейчас движение регулирует сотрудник полиции.

В результате ДТП образовались несколькокилометровые пробки в сторону Ровно и Дубно.

Как сообщал УНН, в результате столкновения автобуса с трактором в Луганской области пострадали 13 человек.