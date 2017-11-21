Из-за ДТП возле Ровно образовалась километровая пробка
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 21 ноября. УНН. На подъезде к Ровно, возле Зеленого Гая, столкнулся легковушка и грузовик. В результате ДТП образовалась километровая пробка, передает УНН.
Легковушка получила значительные повреждения. Информации о жертвах пока нет, но от места ДТП поехало две скорые.
Сейчас движение регулирует сотрудник полиции.
В результате ДТП образовались несколькокилометровые пробки в сторону Ровно и Дубно.
Как сообщал УНН, в результате столкновения автобуса с трактором в Луганской области пострадали 13 человек.