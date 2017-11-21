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Смертельна ДТП сталась на трасі Київ-Чернігів

Смертельна ДТП сталась на трасі Київ-Чернігів

Київ • УНН

 • 22383 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Смертельне ДТП на трасі Київ-Чернігів, близько Сокирина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє портал dtp.kiev.ua, передає УНН.

"Літні люди переходили дорогу просто по центру, біля повороту на Сокирин. Водій фури намагалася їх об'їхати, "вилетіла" на зустрічну смугу, машина перекинулася. Зіткнення з парою, на жаль, все одно уникнути не вдалося. Чоловік загинув на місці, а жінку доставили до Козелецької районної лікарні. Водій фури дивом не постраждав" - йдеться в повідомленні

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На місці працюють поліція і слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Києві на Харківському шосе на зупинці "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переїхав літню жінку.

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