Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Чернигов

"Пожилые люди переходили дорогу просто по центру, возле поворота на Сокирин. Водитель фуры пытался их объехать," вылетела "на встречную полосу, машина перевернулась. Столкновение с парой, к сожалению, все равно избежать не удалось. Мужчина погиб на месте, а женщину доставили в Козелецкого районную больницу. Водитель фуры чудом не пострадал ", - говорится в сообщении

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На месте работают полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе на остановке "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переехал пожилую женщину .