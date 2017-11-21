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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34640 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 55411 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63876 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67458 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57853 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97168 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100583 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129168 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Актуальное
Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Чернигов

Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Чернигов

Киев  •  УНН

 • 22379 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Смертельное ДТП на трассе Киев-Чернигов, около Сокирина. Об этом на своей странице в Facebook сообщает портал dtp.kiev.ua , передает УНН.

"Пожилые люди переходили дорогу просто по центру, возле поворота на Сокирин. Водитель фуры пытался их объехать," вылетела "на встречную полосу, машина перевернулась. Столкновение с парой, к сожалению, все равно избежать не удалось. Мужчина погиб на месте, а женщину доставили в Козелецкого районную больницу. Водитель фуры чудом не пострадал ", - говорится в сообщении

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На месте работают полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе на остановке "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переехал пожилую женщину .

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