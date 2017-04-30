Швидка на Полтавщині збила бабусю, їдучи на виклик
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Кременчуці Полтавської області під час виїзду на виклик карета швидкої допомоги здійснила наїзд на 71-річного пішохода, передає УНН з посиланням на прес-службу НП у Полтавській області.
Повідомляється, що аварія трапилася близько 08:30 на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Вадима Пугачова.
Автомобіль з медиками їхав на виклик. За попередньою інформацією, 60-річний водій швидкої скоїв наїзд на пішохода, що переходила проїжджу частину дороги.
З тілесними ушкодженнями 71-річну потерпілу доставили до медичної установи.
На місці події працює слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції, встановлюються всі обставини аварії.
Як повідомляв УНН, у Києві автомобіль "швидкої допомоги" перекинув легковик і зник з місця пригоди.