Скорая в Полтавской области сбила бабушку, выезжая на вызов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Кременчуге Полтавской области во время выезда на вызов карета скорой помощи совершила наезд на 71-летнего пешехода, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЧП в Полтавской области.
Сообщается, что авария произошла около 8:30 на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Вадима Пугачева.
Автомобиль с медиками ехал на вызов. По предварительной информации, 60-летний водитель скорой совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги.
С телесными повреждениями 71-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Кременчугского отдела полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Как сообщал УНН, в Киеве автомобиль "скорой помощи" перевернул легковушку и скрылся с места происшествия.