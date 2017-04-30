Скорая в Полтавской области сбила бабушку, выезжая на вызов

Сообщается, что авария произошла около 8:30 на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Вадима Пугачева.

Автомобиль с медиками ехал на вызов. По предварительной информации, 60-летний водитель скорой совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги.

С телесными повреждениями 71-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Кременчугского отдела полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщал УНН, в Киеве автомобиль "скорой помощи" перевернул легковушку и скрылся с места происшествия.