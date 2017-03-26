У Києві автомобіль "швидкої допомоги" перекинув легковик і зник з місця пригоди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні відбулася ДТП з постраждалими у місті Києві на вулиці Дорогожицькій, передає УНН з посиланням на “Київ Оперативний”.

“ДТП з постраждалими на вул. Дорогожицькій! За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen, їхав на дозволяючий сигнал світлофора, в цей час його зачепив невідомий автомобіль”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що свідки стверджують, автомобілем, який збив легковик, була “швидка допомога”.

“Volkswagen від удару перекинувся. Другий автомобіль з місця пригоди зник”, — додали в повідомленні.

Інформації про постраждалих наразі немає.

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