У Києві автомобіль "швидкої допомоги" перекинув легковик і зник з місця пригоди
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні відбулася ДТП з постраждалими у місті Києві на вулиці Дорогожицькій, передає УНН з посиланням на “Київ Оперативний”.
“ДТП з постраждалими на вул. Дорогожицькій! За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen, їхав на дозволяючий сигнал світлофора, в цей час його зачепив невідомий автомобіль”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що свідки стверджують, автомобілем, який збив легковик, була “швидка допомога”.
“Volkswagen від удару перекинувся. Другий автомобіль з місця пригоди зник”, — додали в повідомленні.
Інформації про постраждалих наразі немає.