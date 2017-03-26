В Киеве автомобиль "скорой помощи" перебросил легковушу и скрылся с места происшествия

"ДТП с пострадавшими на ул. Дорогожицкой! По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen ехал на разрешающий сигнал светофора, в это время его задел неизвестный автомобиль ", - говорится в сообщении.

Также указано, что свидетели утверждают, автомобилем, который сбил легковушку, была "скорая помощь".

"Volkswagen от удара перевернулся. Второй автомобиль с места происшествия скрылся ", - добавили в сообщении.