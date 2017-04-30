У Києві трамвай переїхав літню жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Києві на Харківському шосе на зупинці "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переїхав літню жінку, яка перебігала рейки, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“НП в Києві на Харківському шосе, зупинка Гашека: трамвай переїхав людину на рейках. Працює швидка і поліція”, — йдеться в повідомленні.
Пізніше, у коментарях кияни повідомили, що постраждалою виявилася літня жінка, яка перебігала рейки.
Як повідомляв УНН, швидка на Полтавщині збила бабусю, їдучи на виклик.