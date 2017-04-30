В Киеве трамвай переехал пожилую женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Киеве на Харьковском шоссе на остановке "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переехал пожилую женщину, которая перебегала рельсы, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"ЧП в Киеве на Харьковском шоссе, остановка Гашека: трамвай переехал человека на рельсах. Работает скорая и полиция", - говорится в сообщении.
Позже, в комментариях киевляне сообщили, что пострадавшей оказалась пожилая женщина, которая перебегала рельсы.
Как сообщал УНН, скорая Полтавской области сбила бабушку, выезжая на вызов.