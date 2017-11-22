Полиция начала расследование смертельного ДТП в Днепропетровской области

Полицейские установили, что за рулем автомобиля был 30-летний мужчина, а не подросток, как сообщалось ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ровенской области в результате ДТП погиб человек, еще двое в больнице

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в результате аварии погибли четыре человека. Еще один пассажир в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Чернигов