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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25440 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 44634 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54492 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 58721 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 52210 просмотра

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Полиция начала расследование смертельного ДТП в Днепропетровской области

Полиция начала расследование смертельного ДТП в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 15876 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Национальная полиция открыла уголовное производство по факту ДТП, в котором погибли четыре человека, среди которых подростки. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.

Полицейские установили, что за рулем автомобиля был 30-летний мужчина, а не подросток, как сообщалось ранее.

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"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в результате аварии погибли четыре человека. Еще один пассажир в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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