Полиция начала расследование смертельного ДТП в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Национальная полиция открыла уголовное производство по факту ДТП, в котором погибли четыре человека, среди которых подростки. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
Полицейские установили, что за рулем автомобиля был 30-летний мужчина, а не подросток, как сообщалось ранее.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ровенской области в результате ДТП погиб человек, еще двое в больнице
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в результате аварии погибли четыре человека. Еще один пассажир в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Чернигов