Водія, підозрюваного у смертельній ДТП на Закарпатті, взяли під варту
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Рішенням Ужгородського міськрайонного суду водія автомобіля, що потрапив у смертельну ДТП у смт Великий Бичків на Закарпатті, взяли під варту. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
“Суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без права внесення застави. Чоловіка звинувачують за ч.3 ст.286 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років”, — розповіла Т. Щоголева.
Як стало відомо УНН з власних джерел у правоохоронних органах, водій “Mitsubishi Pajero” керував автомобілем у стані алкогольного сп′яніння.
Зараз у лікарні залишається ще один постраждалий у смертельній ДТП, його стан критичний.
Нагадаємо, 6 листопада внаслідок ДТП загинули троє осіб, один з яких неповнолітній. У реанімації опинилися ще двоє пасажирів, один з них згодом помер.