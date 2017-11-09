Водителя, подозреваемого в смертельном ДТП на Закарпатье, взяли под стражу

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 24110 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 76538 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 78863 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 96554 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 98347 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74320 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101436 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101244 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Водителя, подозреваемого в смертельном ДТП на Закарпатье, взяли под стражу

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Решением Ужгородского горрайонного суда водителя автомобиля, попавшего в смертельное ДТП в пгт Большой Бычков на Закарпатье, взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

“Суд избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права внесения залога. Мужчину обвиняют по ч.3 ст.286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет ”, - рассказала Т. Щеголева.

Как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах, водитель “Mitsubishi Pajero” управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас в больнице остается еще один пострадавший в смертельном ДТП, его состояние критическое.

Напомним, 6 ноября в результате ДТП погибли три человека, один из которых несовершеннолетний. В реанимации оказались еще двое пассажиров, один из них впоследствии скончался.

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