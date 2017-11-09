Водителя, подозреваемого в смертельном ДТП на Закарпатье, взяли под стражу

“Суд избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права внесения залога. Мужчину обвиняют по ч.3 ст.286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет ”, - рассказала Т. Щеголева.

Как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах, водитель “Mitsubishi Pajero” управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас в больнице остается еще один пострадавший в смертельном ДТП, его состояние критическое.

Напомним, 6 ноября в результате ДТП погибли три человека, один из которых несовершеннолетний. В реанимации оказались еще двое пассажиров, один из них впоследствии скончался.