У лікарні померла ще одна жертва смертельної ДТП на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні у Рахівській районній лікарні помер ще один постраждалий у смертельній ДТП, що сталася 6 листопада у смт Великий Бичків на Закарпатті. Цю інформацію УНН підтвердила речниця Нацполіції у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
Відтак, це вже четверта жертва аварії.
Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, найближчим часом водієві, якого затримали за ст. 208 КПК, оберуть запобіжний захід.
Нагадаємо, що ввечері 6 листопада водій автомобіля “Mitsubishi Pajero” не впорався з керуванням та врізався у дерево. Внаслідок удару на місці ДТП загинула одна особа, ще двоє — у кареті швидкої.
За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.