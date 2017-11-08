У лікарні померла ще одна жертва смертельної ДТП на Закарпатті

Відтак, це вже четверта жертва аварії.

Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, найближчим часом водієві, якого затримали за ст. 208 КПК, оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, що ввечері 6 листопада водій автомобіля “Mitsubishi Pajero” не впорався з керуванням та врізався у дерево. Внаслідок удару на місці ДТП загинула одна особа, ще двоє — у кареті швидкої.

За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.