В больнице умерла еще одна жертва смертельного ДТП на Закарпатье

Следовательно, это уже четвертая жертва аварии.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, в ближайшее время водителю, которого задержали по ст. 208 УПК, изберут меру пресечения.

Напомним, что Вечером 6 ноября водитель автомобиля “Mitsubishi Pajero” не справился с управлением и врезался в дерево. В результате удара на месте ДТП погиб один человек, еще двое — в карете скорой.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.