В больнице умерла еще одна жертва смертельного ДТП на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня в Раховской районной больнице скончался еще один пострадавший в смертельном ДТП, произошедшего 6 ноября в пгт Великий Бычков на Закарпатье. Эту информацию УНН подтвердила пресс-секретарь Нацполиции в Закарпатской области Татьяна Щеголева.
Следовательно, это уже четвертая жертва аварии.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, в ближайшее время водителю, которого задержали по ст. 208 УПК, изберут меру пресечения.
Напомним, что Вечером 6 ноября водитель автомобиля “Mitsubishi Pajero” не справился с управлением и врезался в дерево. В результате удара на месте ДТП погиб один человек, еще двое — в карете скорой.
По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.