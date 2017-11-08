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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 14113 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 46501 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 66695 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 73865 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 75563 просмотра

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В больнице умерла еще одна жертва смертельного ДТП на Закарпатье

В больнице умерла еще одна жертва смертельного ДТП на Закарпатье

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня в Раховской районной больнице скончался еще один пострадавший в смертельном ДТП, произошедшего 6 ноября в пгт Великий Бычков на Закарпатье. Эту информацию УНН подтвердила пресс-секретарь Нацполиции в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Следовательно, это уже четвертая жертва аварии.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, в ближайшее время водителю, которого задержали по ст. 208 УПК, изберут меру пресечения.

Напомним, что Вечером 6 ноября водитель автомобиля “Mitsubishi Pajero” не справился с управлением и врезался в дерево. В результате удара на месте ДТП погиб один человек, еще двое — в карете скорой.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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