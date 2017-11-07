Троє осіб загинули та двоє опинилися в реанімації внаслідок ДТП на Закарпатті

“Водій автомобіля „Mitsubishi Pajero“ не впорався з керуванням та врізався в дерево. Внаслідок аварії на місці ДТП загинула одна особа, ще двоє — у кареті швидкої. Двох громадян у важкому стані доставили до реанімаційного відділення Рахівської ЦРЛ. Ще одна особа отримала політравми. Водій авто наразі затриманий за ст. 208 КПК. Буде вирішуватися питання щодо обрання йому запобіжного заходу”, — розповіли УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Порушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, 5 листопада внаслідок ДТП на Львівщині загинуло двоє людей, ще п’ятеро травмовані.