Внаслідок ДТП на Львівщині загинуло двоє людей, ще п'ятеро травмовані
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вчора на Львівщині о 23:45 у селі Сторона Дрогобицького району на вул.Л.Українки водій автомобіля “Opel Calibra” не впоровся з керуванням, з’їхав у кювет від чого автомобіль перекинувся. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
Внаслідок аварії дві особи віком 28 та 21 років загинули на місці пригоди. П’ять осіб, жителів с.Сторона Дрогобицького району, з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані.
Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.
Нагадаємо, 4 листопада поблизу Рівного водій позашляховика насмерть збив двох жінок і втік з місця події.