Внаслідок ДТП на Львівщині загинуло двоє людей, ще п'ятеро травмовані

Внаслідок аварії дві особи віком 28 та 21 років загинули на місці пригоди. П’ять осіб, жителів с.Сторона Дрогобицького району, з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

Нагадаємо, 4 листопада поблизу Рівного водій позашляховика насмерть збив двох жінок і втік з місця події.