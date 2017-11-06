В результате ДТП во Львовской области погибли два человека, еще пятеро травмированы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вчера во Львовской области в 23:45 в селе Сторона Дрогобычского района на ул.Л.Украинки водитель автомобиля “Opel Calibra” не справился с управлением, съехал в кювет от чего автомобиль перевернулся. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
В результате аварии два человека в возрасте 28 и 21 лет погибли на месте происшествия. Пять человек, жителей с.Сторона Дрогобычского района, с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Напомним, 4 ноября вблизи Ровно водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.