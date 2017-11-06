В результате ДТП во Львовской области погибли два человека, еще пятеро травмированы

В результате аварии два человека в возрасте 28 и 21 лет погибли на месте происшествия. Пять человек, жителей с.Сторона Дрогобычского района, с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, 4 ноября вблизи Ровно водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.