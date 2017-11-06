В результате ДТП во Львовской области погибли два человека, еще пятеро травмированы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8123 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69307 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135333 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109359 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111603 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109306 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101821 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106215 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102923 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148497 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вчера во Львовской области в 23:45 в селе Сторона Дрогобычского района на ул.Л.Украинки водитель автомобиля “Opel Calibra” не справился с управлением, съехал в кювет от чего автомобиль перевернулся. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

В результате аварии два человека в возрасте 28 и 21 лет погибли на месте происшествия. Пять человек, жителей с.Сторона Дрогобычского района, с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, 4 ноября вблизи Ровно водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

Украинские Национальные Новости

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