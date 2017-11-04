Біля Рівного позашляховик насмерть збив двох жінок

За попередньою інформацією, 52-річний рівнянин, водій автомобіля “BMW Х5” грубо порушив правила дорожнього руху і здійснив наїзд на двох жінок-пішоходів, які перетинали проїзну частину дороги на зелений сигнал світлофора. Від отриманих травм вони померли на місці події.

Відомо, що загиблими є 38-річна жителька Володимирецького району та 29-річна жителька села Великі Межиричі Корецького району Рівненської області.

Водій з місця ДТП зник. Патрульні поліцейські наздогнали винуватця смертельної ДТП на вулиці Київська обласного центру, поблизу зоопарку. У чоловіка взяли зразки крові на визначення вмісту алкоголю.

Як повідомляв УНН, легковик зіткнувся з тролейбусом у столиці.