Біля Рівного позашляховик насмерть збив двох жінок
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. На міжнародній трасі “Київ-Чоп” у селі Біла Криниця водій позашляховика насмерть збив двох жінок і втік з місця події. Поліцейські затримали його у Рівному. Про це повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.
За попередньою інформацією, 52-річний рівнянин, водій автомобіля “BMW Х5” грубо порушив правила дорожнього руху і здійснив наїзд на двох жінок-пішоходів, які перетинали проїзну частину дороги на зелений сигнал світлофора. Від отриманих травм вони померли на місці події.
Відомо, що загиблими є 38-річна жителька Володимирецького району та 29-річна жителька села Великі Межиричі Корецького району Рівненської області.
Водій з місця ДТП зник. Патрульні поліцейські наздогнали винуватця смертельної ДТП на вулиці Київська обласного центру, поблизу зоопарку. У чоловіка взяли зразки крові на визначення вмісту алкоголю.
Як повідомляв УНН, легковик зіткнувся з тролейбусом у столиці.