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Легковик зіткнувся з тролейбусом у столиці

Легковик зіткнувся з тролейбусом у столиці

Київ • УНН

 • 11316 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У столиці на бульварі Перова в напрямку Троєщини сталася ДТП за участю автомобіля та тролейбуса маршруту №50, водій автомобіля постраждав. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.

За словами водія, у автомобіля Volkswagen лопнуло колесо, у результаті чого він не впорався із керуванням та скоїв зіткнення з тролейбусом.

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Зазначається, що постраждав лише водій Volkswagen, у нього синці. Від госпіталізації він відмовився.

На місці працює патрульна поліція.

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