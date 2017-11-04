Легковик зіткнувся з тролейбусом у столиці

За словами водія, у автомобіля Volkswagen лопнуло колесо, у результаті чого він не впорався із керуванням та скоїв зіткнення з тролейбусом.

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Зазначається, що постраждав лише водій Volkswagen, у нього синці. Від госпіталізації він відмовився.

На місці працює патрульна поліція.