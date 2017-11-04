Легковушка столкнулась с троллейбусом в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В столице на бульваре Перова в направлении Троещины произошло ДТП с участием автомобиля и троллейбуса маршрута №50, водитель автомобиля пострадал. Об этом сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.
По словам водителя, у автомобиля Volkswagen лопнуло колесо, в результате чего он не справился с управлением и совершил столкновение с троллейбусом.
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Отмечается, что пострадал только водитель Volkswagen, у него ссадины. От госпитализации он отказался.
На месте работает патрульная полиция.