Легковушка столкнулась с троллейбусом в столице

По словам водителя, у автомобиля Volkswagen лопнуло колесо, в результате чего он не справился с управлением и совершил столкновение с троллейбусом.

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Отмечается, что пострадал только водитель Volkswagen, у него ссадины. От госпитализации он отказался.

На месте работает патрульная полиция.