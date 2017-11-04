ДТП з маршруткою у столиці: загинуло подружжя

Автопригода сталася неподалік від станції метро "Героїв Дніпра". Під колеса маршрутного таксі потрапили жінка і чоловік, 1952 та 1953 років народження. З’ясувалося, що це – подружжя, місцеві жителі.

Як зазначається, жінка від отриманих травм у результаті наїзду померла на місці, а чоловік – у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

На місці працюють патрульні поліцейські. Для встановлення всіх обставин ДТП виїхала спеціалізована група слідчого управління.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві біля зупинки сталася ДТП за участю маршрутки.