У Києві біля зупинки сталася ДТП за участю маршрутки - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У суботу зранку в Києві на вулиці Героїв Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
"Сьогодні ми отримали інформацію, що в столиці на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки. Слідчо-оперативна група виїхала на місце події", - розповіли у прес-службі.
Інформація щодо постраждалих у поліції наразі відсутня.
Нагадаємо, внаслідок ДТП на Львівщині загинули дві людини.