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У Києві біля зупинки сталася ДТП за участю маршрутки - поліція

У Києві біля зупинки сталася ДТП за участю маршрутки - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У суботу зранку в Києві на вулиці Героїв Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

"Сьогодні ми отримали інформацію, що в столиці на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки. Слідчо-оперативна група виїхала на місце події", - розповіли у прес-службі.

Інформація щодо постраждалих у поліції наразі відсутня.

Нагадаємо, внаслідок ДТП на Львівщині загинули дві людини.

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