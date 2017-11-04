Внаслідок ДТП на Львівщині загинули дві людини
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Напередодні на Львівщині внаслідок ДТП загинули дві людини, ще четверо отримали травми. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
Інцидент стався на автодорозі Львів-Тернопіль біля села Гаї Пустомитівського району, водій легкового автомобіля Volkswagen Sharan не впоралася з керуванням автомобіля та з’їхала в кювет.
Четверо людей із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано в лікувальні заклади міста Львова.
Відомо, що внаслідок аварії загинули 17-річна водійка, як проживала у Городиславовичах, та 15-річний пасажир, який проживав у Миколаєві.
Нагадаємо, маршрутка і легковик зіштовхнулись на Львівщині.