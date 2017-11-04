Внаслідок ДТП на Львівщині загинули дві людини

Інцидент стався на автодорозі Львів-Тернопіль біля села Гаї Пустомитівського району, водій легкового автомобіля Volkswagen Sharan не впоралася з керуванням автомобіля та з’їхала в кювет.

Четверо людей із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано в лікувальні заклади міста Львова.

Відомо, що внаслідок аварії загинули 17-річна водійка, як проживала у Городиславовичах, та 15-річний пасажир, який проживав у Миколаєві.

Нагадаємо, маршрутка і легковик зіштовхнулись на Львівщині.