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Маршрутка і легковик зіштовхнулись на Львівщині, сім осіб госпіталізовано

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Львівщині внаслідок зіткнення маршрутки та легковика постраждало семеро людей. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС у Львівській області.

“Сьогодні, о 16:04 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що на автодорозі Львів — Рогатин поблизу с. Залісся Перемишлянського району, відбулося зіткнення автомобіля “KIA” з пасажирським автобусом “Mercedes-Benz”. У автобусі, що курсував за напрямом “Львів — Великі Глібовичі”, перебувало попередньо 29 людей. Внаслідок ДТП постраждало 7 осіб", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували водія, затиснутого між конструкціями легковика. За допомогою медичних нош потерпілого через заднє сидіння винесли із автомобіля та передали медикам. Його госпіталізовано у Комунальну 8-му міську клінічну лікарню.

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За даними рятувальників, 6 постраждалих пасажирів із автобуса госпіталізовані до медичних закладів.

"Обставини події встановлюються",- повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

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