Маршрутка и легковушка столкнулись во Львовской области, семь человек госпитализированы

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 46925 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113616 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102344 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105168 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104328 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91033 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103759 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102025 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Маршрутка и легковушка столкнулись во Львовской области, семь человек госпитализированы

Маршрутка и легковушка столкнулись во Львовской области, семь человек госпитализированы

Киев  •  УНН

 • 17645 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во Львовской области в результате столкновения маршрутки и легковушки пострадали семь человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"Сегодня, в 16:04 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на автодороге Львов - Рогатин вблизи с. Залесье Перемышлянского района, произошло столкновение автомобиля "KIA" с пассажирским автобусом "Mercedes-Benz". В автобусе, следовавший по направлению "Львов - Большие Глебович", находилось предварительно 29 человек. В результате ДТП пострадали 7 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали водителя, зажатого между конструкциями легковушки. С помощью медицинских носилок пострадавшего через заднее сиденье вынесли из автомобиля и передали медикам. Он госпитализирован в коммунальной 8-м городскую клиническую больницу.

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По данным спасателей, 6 пострадавших пассажиров из автобуса госпитализированы в медицинские учреждения.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

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