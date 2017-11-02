Маршрутка и легковушка столкнулись во Львовской области, семь человек госпитализированы

"Сегодня, в 16:04 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на автодороге Львов - Рогатин вблизи с. Залесье Перемышлянского района, произошло столкновение автомобиля "KIA" с пассажирским автобусом "Mercedes-Benz". В автобусе, следовавший по направлению "Львов - Большие Глебович", находилось предварительно 29 человек. В результате ДТП пострадали 7 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали водителя, зажатого между конструкциями легковушки. С помощью медицинских носилок пострадавшего через заднее сиденье вынесли из автомобиля и передали медикам. Он госпитализирован в коммунальной 8-м городскую клиническую больницу.

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По данным спасателей, 6 пострадавших пассажиров из автобуса госпитализированы в медицинские учреждения.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.