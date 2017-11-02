Дві фури зіштовхнулись на Миколаївщині, загинув водій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні на автотрасі Р-06 "Ульянівка-Миколаїв" неподалік с. Дорошівка, Вознесенського району, Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
"На місце виїхали бійці відділення 12 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю встановлено, що в результаті зіткнення вантажівок "Mercedes" та "DAF" на місці загинув водій першої автівки. За допомогою аварійно-рятувального обладнання рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, 1953 року народження, яке було заблоковане понівеченими елементами транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Житомирщині маршрутка зіштовхнулась з вантажівкою, є загиблий
Водій автомобіля "DAF" внаслідок ДТП не постраждав.
Пожежно-рятувальним відділенням також проведено роботу із змивання пального з проїжджої частини дороги. На місці працювало 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під колесами вантажівки на Запоріжжі загинула жінка