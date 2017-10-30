На Житомирщині маршрутка зіштовхнулась з вантажівкою, є загиблий
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Житомирщині маршрутка зіштовхнулась із вантажівкою, одна людина загинула та 8 травмовано, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає кореспондент УНН.
Аварія сталась сьогодні вранці на трасі "Київ-Чоп" поблизу с. Іванівка.
За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля "Мersedes Sprinter", рухаючись у напрямку м.Житомир, не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням транспортним засобам, у результаті чого зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом, що рухався попереду.
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Від отриманих травм на місці пригоди загинув пасажир "Мersedes". Ще 8 людей, пасажирів мікроавтобусу, та водія вантажівки було доставлено до медичних закладів для обстеження та надання необхідної допомоги.
На місці події працюють слідчі.
Попередня правова кваліфікація події - ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.