На Житомирщині маршрутка зіштовхнулась з вантажівкою, є загиблий

Аварія сталась сьогодні вранці на трасі "Київ-Чоп" поблизу с. Іванівка.

За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля "Мersedes Sprinter", рухаючись у напрямку м.Житомир, не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням транспортним засобам, у результаті чого зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом, що рухався попереду.

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Від отриманих травм на місці пригоди загинув пасажир "Мersedes". Ще 8 людей, пасажирів мікроавтобусу, та водія вантажівки було доставлено до медичних закладів для обстеження та надання необхідної допомоги.

На місці події працюють слідчі.

Попередня правова кваліфікація події - ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.