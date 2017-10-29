Шкільний екскурсійний автобус потрапив у ДТП на Харківщині: 9 постраждалих

“Семеро дітей та дві жінки з незначними травми були доставлені до Чугуївської лікарні. Після огляду лікарів постраждалі були відпущені додому. Стан їх здоров’я задовільний”, — повідомили в поліції.

Правоохоронці встановили, що водій мікроавтобуса “Mercedes” не помітив попереду себе автомобіль “ВАЗ”, який рухався у попутному напрямку та здійснював поворот наліво та допустив з ним зіткнення. Внаслідок аварії постраждали пасажири мікроавтобуса — семеро дітей віком від 9 до 11, 29 та 31-річні жінки. Водії автомобілів від госпіталізації відмовились.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, 27 жовтня внаслідок зіткнення мікроавтобусу та вантажівки на Миколаївщині постраждали 7 людей.