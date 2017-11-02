Две фуры столкнулись в Николаевской области, погиб водитель

"На место выехали бойцы отделения 12 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что в результате столкновения грузовиков "Mercedes" и "DAF" на месте погиб водитель первой машины. С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали тело погибшего мужчины, 1953 г. р рождения, которое было заблокировано изуродованными элементами транспортного средства", - говорится в сообщении.

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Водитель автомобиля "DAF" в результате ДТП не пострадал.

Пожарно-спасательным отделением также проведена работа по смыванию топлива из проезжей части дороги. На месте работало 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

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