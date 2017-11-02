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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39779 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 107175 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100139 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103098 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102659 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 84627 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102889 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101732 просмотра

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Две фуры столкнулись в Николаевской области, погиб водитель

Две фуры столкнулись в Николаевской области, погиб водитель

Киев  •  УНН

 • 10338 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня на автотрассе Р-06 "Ульяновка-Николаев" неподалеку с. Дорошовка, Вознесенского района Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщили УНН в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"На место выехали бойцы отделения 12 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что в результате столкновения грузовиков "Mercedes" и "DAF" на месте погиб водитель первой машины. С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали тело погибшего мужчины, 1953 г. р рождения, которое было заблокировано изуродованными элементами транспортного средства", - говорится в сообщении.

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Водитель автомобиля "DAF" в результате ДТП не пострадал.

Пожарно-спасательным отделением также проведена работа по смыванию топлива из проезжей части дороги. На месте работало 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

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