Две фуры столкнулись в Николаевской области, погиб водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня на автотрассе Р-06 "Ульяновка-Николаев" неподалеку с. Дорошовка, Вознесенского района Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщили УНН в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
"На место выехали бойцы отделения 12 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что в результате столкновения грузовиков "Mercedes" и "DAF" на месте погиб водитель первой машины. С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали тело погибшего мужчины, 1953 г. р рождения, которое было заблокировано изуродованными элементами транспортного средства", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Житомирской области маршрутка столкнулась с грузовиком, есть погибший
Водитель автомобиля "DAF" в результате ДТП не пострадал.
Пожарно-спасательным отделением также проведена работа по смыванию топлива из проезжей части дороги. На месте работало 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под колесами грузовика в Запорожье погибла женщина