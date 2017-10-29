Під колесами вантажівки на Запоріжжі загинула жінка

Як з’ясувалось, 47-річний водій з Херсонської області не побачив на узбіччі жінку та скоїв наїзд на неї, в результаті чого, мешканка Мелітопольського району 1966 р.н. від отриманих травм загинула на місці пригоди.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 28 жовтня внаслідок ДТП на Прикарпатті загинуло троє людей.