Внаслідок ДТП на Прикарпатті загинуло троє людей

Вчора о 22:56 автомобіль “Skoda” на об’їздній дорозі Коломиї, на 157-му кілометрі, зіткнувся з “Mersedes Sprinter”.

“Три особи з автомобіля „Skoda“ загинули внаслідок зіткнення на місці. 23-річна пасажирка автомобіля „Skoda“ госпіталізована каретою швидкої допомоги в реанімаційне відділення Коломийської ЦРЛ з попереднім діагнозом: ЗЧМТ, політравма, перелом щелепи та ребер. Рятувальники на місці ДТП провели заходи з витягування автомобіля „Skoda“ з кювету та здійснили деблокування тіл трьох загиблих з пошкодженого автомобіля”, — йдеться у повідомленні.

40-річний водій “Mersedes” отримав забої та перелом ноги, пасажир авто не постраждав.

Нагадаємо, 29 жовтня смертельна ДТП сталась на вулиці Ревуцького у Києві.