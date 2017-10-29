Смертельна ДТП сталась на вулиці Ревуцького у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Смертельна ДТП в Києві на вул. Ревуцького, біля Радіоринку, повідомляє на своєму Facebook портал dtp.kiev.ua, передає УНН.
Автомобіль Ssang Young збив пішохода-порушника, який перебігав дорогу по діагоналі недалеко від пішохідного переходу.
Зазначається, що від отриманих травм чоловік помер миттєво.
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На місці працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, на Львівщині вчора ввечері на автодорозі “Львів-Шегині” водій невстановленого автомобіля смертельно травмував пішохода.