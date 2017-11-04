В результате ДТП во Львовской области погибли два человека
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Накануне во Львовской области в результате ДТП погибли два человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
Инцидент произошел на автодороге Львов-Тернополь возле села Гаи Пустомытовского района, водитель легкового автомобиля Volkswagen Sharan не справилась с управлением автомобиля и съехал в кювет.
Четыре человека с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения города Львова.
Известно, что в результате аварии погибли 17-летняя водитель, которая проживала в Городиславовичах, и 15-летний пассажир, который проживал в Николаеве.
Напомним, маршрутка и легковушка столкнулись во Львовской области.