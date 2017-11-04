В результате ДТП во Львовской области погибли два человека

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8078 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69259 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135312 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109351 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111596 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109303 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101819 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106213 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102921 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148488 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В результате ДТП во Львовской области погибли два человека

В результате ДТП во Львовской области погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 11892 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Накануне во Львовской области в результате ДТП погибли два человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Инцидент произошел на автодороге Львов-Тернополь возле села Гаи Пустомытовского района, водитель легкового автомобиля Volkswagen Sharan не справилась с управлением автомобиля и съехал в кювет.

Четыре человека с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения города Львова.

Известно, что в результате аварии погибли 17-летняя водитель, которая проживала в Городиславовичах, и 15-летний пассажир, который проживал в Николаеве.

Напомним, маршрутка и легковушка столкнулись во Львовской области.

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