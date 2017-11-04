В Киеве возле остановки произошло ДТП с участием маршрутки - полиция

"Сегодня мы получили информацию, что в столице на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта произошла авария с участием маршрутки. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия", - рассказали в пресс-службе.

Информации о пострадавших у полиции пока нет.

Напомним, в результате ДТП во Львовской области погибли два человека.