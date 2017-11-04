ДТП с маршруткой в ​​столице: погибла супружеская пара

Автопроисшествие произошло неподалеку от станции метро "Героев Днепра". Под колеса маршрутного такси попали женщина и мужчина, 1952 и 1953 рождения. Выяснилось, что это - супруги, местные жители.

Как отмечается, женщина от полученных травм в результате наезда скончалась на месте, а мужчина - в карете "скорой" по дороге в больницу.

На месте работают патрульные полицейские. Для установления всех обстоятельств ДТП выехала специализированная группа следственного управления.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве возле остановки произошло ДТП с участием маршрутки.