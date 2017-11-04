Возле Ровно внедорожник насмерть сбил двух женщин

По предварительной информации, 52-летний житель, водитель автомобиля "BMW Х5" грубо нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на двух женщин-пешеходов, которые пересекали проезжую часть дороги на зеленый сигнал светофора. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

Известно, что погибшими являются 38-летняя жительница Владимирецкого района и 29-летняя жительница села Большие Межиричи Корецкого района Ровенской области.

Водитель с места ДТП скрылся. Патрульные полицейские догнали виновника смертельного ДТП на улице Киевская областного центра, вблизи зоопарка. У мужчины взяли образцы крови на определение содержания алкоголя.

Как сообщал УНН, легковушка столкнулась с троллейбусом в столице.