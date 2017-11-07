Три человека погибли и двое оказались в реанимации в результате ДТП на Закарпатье

“Водитель автомобиля „Mitsubishi Pajero“ не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии на месте ДТП погиб один человек, еще двое — в карете скорой помощи. Двух граждан в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Раховской ЦРБ. Еще один человек получил политравмы. Водитель авто пока задержан по ст.208 УПК. Будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения”, — рассказали УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Нарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, 5 ноября в результате ДТП во Львовской области погибли два человека, еще пятеро травмированы.