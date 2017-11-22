У лікарні померла п'ята жертва смертельної ДТП на Закарпатті

Нагадаємо, що тоді внаслідок аварії на місці ДТП загинула одна особа, ще двоє — у кареті швидкої. Двох громадян у важкому стані доставили до реанімаційного відділення Рахівської ЦРЛ. За кілька днів від отриманих травм один із шпиталізованих помер. Днями ж після тривалого перебування у вкрай важкому стані померла п′ята жертва ДТП.

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У результаті смертельної аварії вижив лише водій "Mitsubishi Pajero", якого рішенням суду на час досудового слідства взято під варту як підозрюваного за ч.3 ст. 286 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

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