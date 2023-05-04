В кремле не знают деталей мирного плана Ватикана для завершения войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В кремле знают о мыслях папы римского Франциска по завершению войны в Украине, но конкретные детали плана Ватикана, если таковой имеется, им не известны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента россии дмитрий песков передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Мы знаем, что понтифик думает о том, как можно завершить этот конфликт, но нам неизвестны какие-то детальные планы, которые бы предлагались со стороны Ватикана в этом контексте", — сказал песков.
Ранее
Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец "конфликту между россией и Украиной". Он также добавил, что готов помочь возвращению украинских детей, вывезенных в россию или на оккупированные территории.
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Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 1 мая, отвечая на вопрос, заявила, что в администрации знают об усилиях Ватикана "создать" мирное соглашение между Украиной и россией.