У кремлі не знають деталей мирного плану Ватикану для завершення війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У кремлі знають про думки папи римського Франциска щодо завершення війни в Україні, але конкретні деталі плану Ватикану, якщо такий є, їм не відомі. Про це повідомив речник президента росії дмитро пєсков передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Ми знаємо, що понтифік думає про те, як можна завершити цей конфлікт, але нам невідомі якісь детальні плани, які б пропонувалися з боку Ватикану в цьому контексті", — сказав пєсков.
Раніше
Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край "конфлікту між росією та Україною". Він також додав, що готовий допомогти поверненню українських дітей, вивезених до рф або на окуповані території.
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Згодом речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу 1 травня, відповідаючи на запитання, заявила, що в адміністрації знають про зусилля Ватикану "створити" мирну угоду між Україною та росією.