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У кремлі не знають деталей мирного плану Ватикану для завершення війни в Україні

У кремлі не знають деталей мирного плану Ватикану для завершення війни в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У кремлі знають про думки папи римського Франциска щодо завершення війни в Україні, але конкретні деталі плану Ватикану, якщо такий є, їм не відомі. Про це повідомив речник президента росії дмитро пєсков передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Ми знаємо, що понтифік думає про те, як можна завершити цей конфлікт, але нам невідомі якісь детальні плани, які б пропонувалися з боку Ватикану в цьому контексті", — сказав пєсков.

Раніше

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край "конфлікту між росією та Україною". Він також додав, що готовий допомогти поверненню українських дітей, вивезених до рф або на окуповані території.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна нічого не знає про миротворчу місію за участю Ватикану - CNN

Згодом речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу 1 травня, відповідаючи на запитання, заявила, що в адміністрації знають про зусилля Ватикану "створити" мирну угоду між Україною та росією.

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